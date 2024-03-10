ua en ru
Вс, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ продолжает атаковать Украину "Шахедами", тревога объявлена в Киеве и ряде областей (обновлено)

Воскресенье 10 марта 2024 01:40
UA EN RU
РФ продолжает атаковать Украину "Шахедами", тревога объявлена в Киеве и ряде областей (обновлено) Фото: воздушная тревога объявлена в Киеве и разных областях Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Воздушная тревога в Украине в ночь на 10 марта объявлена в ряде областей, а также в Киеве. Российские захватчики продолжают запускать новые дроны-камикадзе типа "Шахед" для атак по территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) и Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

Сигнал воздушной тревоги раздался в столице около 01:25. Отметим, что до этого, примерно час назад, тревога была объявлена в Киевской области.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", - говорится в объявлении КГГА.

В Воздушных силах прежде предупреждали о запуске российскими оккупантами новых групп "Шахедов" по разным направлениям.

В частности, в 0:47 сообщалось о движении дронов противника на юге Киевской области курсом на запад. Также военные информировали о фиксации "Шахедов" в Кировоградской области курсом на Кропивницкий, беспилотников россиян на границе Одесской и Винницкой областей курсом на северо-запад, а также о движении дронов в Днепропетровской области на север.

Добавим, что в 1:04 в ВС сообщили, что новая группа "Шахедов" с юга двигается в сторону Николаевской области.

Обновлено в 01:56

Позже сигналы на юге страны отменили, а в 01:55 тревогу отменили и в Киеве.

По состоянию на сегодняшний день карта воздушной тревоги выглядит так.

РФ продолжает атаковать Украину &quot;Шахедами&quot;, тревога объявлена в Киеве и ряде областей (обновлено)

Атака "Шахедов" по Украине ночью 10 марта

Напомним, поздно вечером 9 марта в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за фиксации запуска российскими захватчиками дронов-камикадзе типа "Шахед".

Около одиннадцати вечера стало известно о работе ПВО в Одессе, где также прогремели взрывы. Также сообщалось о звуках взрывов в Снигиревке Николаевской области. Позже начальник Снигиревской ГВА Иван Кухта рассказал, что в области были повреждены линии электропередач (ЛЭП) в Павловском сельском старостинском округе. В результате возможны отключения света в близлежащих селах.

В командовании Воздушных сил ВСУ информируют, что оккупанты продолжают запускать по Украине новые группы "Шахедов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Воздушная тревога Атака дронов
NEWS
Франция создает альянс стран, готовых отправить войска в Украину, - Politico
Франция создает альянс стран, готовых отправить войска в Украину, - Politico
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США