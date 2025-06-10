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РФ продовжить обстріли України, щоб задовольнити своє населення, - експерт

Вівторок 10 червня 2025 18:17
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РФ продовжить обстріли України, щоб задовольнити своє населення, - експерт Ілюстративне фото: РФ може продовжити атаки на Україну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Влада Росії намагається піднести удари по Україні як помсту за операцію "Павутина". Але поки росіяни не задоволені, атаки можуть продовжитися.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Іван Ступак.

Ступак звернув увагу, що Росії зараз потрібно закрити гештальт "відплати" за українські атаки на стратегічну авіацію і задовольнити своє населення.

Він нагадав, що коли українські воїни минулого року зайшли на територію Курської області, це викликало величезне невдоволення. Тоді "Z-спільнота" вимагала помсти і РФ вдалася до масованого удару. Після цього росіяни стали задоволеними.

Але, на думку експерта, зараз навіть після другого удару росіян задоволення серед росіян немає.

"Тому припускаю, що під таким брендом акції помсти росіяни, можливо, будуть ще атакувати Україну, західні регіони, ну і насамперед столицю. Чим більше диму, полум'я, тим більш задоволеним виглядатиме російське провоєнне населення", - вважає Ступак.

Масована атака росіян

Нагадаємо, в ніч на 10 червня окупанти запустили по Україні 315 ударних безпілотників і сім ракет.

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна зазначив, що основним напрямком ворожого удару був Київ.

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