РФ продолжит обстрелы Украины, чтобы удовлетворить свое население, - эксперт

Власти России пытаются преподнести удары по Украине как месть за операцию "Паутина". Но пока россияне не удовлетворены, атаки могут продолжиться.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт Иван Ступак.

Ступак обратил внимание, что России сейчас нужно закрыть гештальт "возмездия" за украинские атаки на стратегическую авиацию и удовлетворить свое население.

Он напомнил, что когда украинские воины в прошлом году зашли на территорию Курской области, это вызвало огромное недовольство. Тогда "Z-сообщество" требовало мести и РФ прибегла к массированному удару. После этого россияне стали довольными.

Но, по мнению эксперта, сейчас даже после второго удара россиян удовлетворения среди россиян нет.

"Поэтому предполагаю, что под таким брендом акции мести россияне, возможно, будут еще атаковать Украину, западные регионы, ну и в первую очередь столицу. Чем больше дыма, пламени, тем более удовлетворенным будет выглядеть российское провоенное население", - считает Ступак.