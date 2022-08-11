РФ продолжает обстреливать приграничье Украины со стороны Чернигова и Сум со своей территории

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Со стороны российских Неониловка и Теткино враг обстрелял территорию Новослободской общины из "Града", - говорится в сообщении.

К тому же, как говорят пограничники, по Белопольской общине россияне выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии.

"Огонь велся из населенного пункта Обод", - уточняют в пресс-службе.

Всего 10 августа под вражеским огнем оказались шесть общин Сумской области и две общины Черниговской области.