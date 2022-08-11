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РФ продовжує обстрілювати прикордоння України з боку Чернігова та Сум зі своєї території

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Україна, Четвер 11 серпня 2022 11:52
РФ продовжує обстрілювати прикордоння України з боку Чернігова та Сум зі своєї території Фото: РФ продовжує обстрілювати прикордоння України з боку Чернігова та Сум (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Гурковська

Росія продовжує обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"З боку російських Неонілівка та Тьоткіно ворог обстріляв територію Новослобідської громади з "Граду", - йдеться в повідомленні.

До того ж, як кажуть прикордонники, по Білопільській громаді росіяни випустили 13 снарядів зі ствольної артилерії.

"Вогонь вівся з населеного пункту Обод", - уточнюють в прес-службі.

Загалом 10 серпня під ворожим вогнем опинилися шість громад Сумської області та дві громади Чернігівської області.

Як повідомлялося, російські окупанти 10 серпня завдали масованих ударів по Сумській області. Внаслідок атак ворог, на щастя, жертв чи постраждалих серед цивільного населення немає.

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