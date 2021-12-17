РФ продовжує нарощувати війська на кордоні України після зустрічі Байдена і Путіна, - CNN
Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною незважаючи на те, що на онлайн-зустрічі президент США Джо Байден закликав свого російського колегу Володимира Путіна знизити напруженість в регіоні. За даними американської розвідки, навколо української території зосереджено понад 50 батальйонних тактичних груп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як повідомили виданню близькі до розвідки джерела, протягом останніх декількох днів на кордон з Україною прибули нові підрозділи російських військових. Активні перевезення особового складу і техніки відзначені як залізничним, так і повітряним транспортом.
За останніми оцінками розвідки США, біля кордону України зосереджено понад 50 батальйонних тактичних груп, ще шість знаходяться в дорозі. Кожна така група може налічувати до 900 осіб і являє собою диверсифіковані і досить самодостатні бойові одиниці. Вони можуть поєднувати в собі артилерію, протитанкові засоби, розвідувальні та інженерні підрозділи.
Видання зазначає, що такі російські батальйонні тактичні групи зіграли головну роль під час подій 2014 року, коли Росія захопила Крим і вторглася на Донбас.
Нагадаємо, раніше секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що чисельність російських військ на кордоні для вторгнення в Україну недостатня. Він додав, що для нападу Росії потрібно збільшити військове угруповання в 5-6 разів.
Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загроза вторгнення Росії зберігається.