Для вторжения в Украину РФ потребуется в 6 раз увеличить число военных на границе, - Данилов
Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Россия не предприняла никаких действий по отводу войск от границы Украины. При этом он отметил, что численность собранной в регионе российской военной группировки недостаточно для нападения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова Reuters.
По его словам, после переговоров 7 декабря президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина ситуация на границе Украины не изменилась. Москва не отвела своих военных.
"Было некоторое (увеличение численности войсковой группировки - ред.), но не настолько критично, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение - ред.) произойдет сейчас", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что численность российских военных на украинской границе составляет 92 тысячи человек. Однако для вторжения в Украину Москве потребуется значительно больше. По его словам, России потребуется не менее 500-600 тысяч военнослужащих, чтобы держать под контролем ситуацию при наступлении.
Данилов добавил, что Россия может в любой момент очень быстро увеличить численность своих войск на границе с Украиной. Он подчеркнул, что Москве потребуется более 24 часов, чтобы подвести необходимое для нападения количество военных.
Напомним, ситуация возле украинской границы остается напряженной. По данным Министерства обороны Украины, Россия до сих пор не отвела свои войска.
Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия заплатит высокую цену в случае нападения на Украину.