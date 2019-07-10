ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

РФ продолжает поставлять на Донбасс технику и боеприпасы, - разведка

Новости » Происшествия    10.07.2019 - 14:15
РФ продолжает поставлять на Донбасс технику и боеприпасы, - разведка
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

РФ отправила на оккупированный Донбасс более 600 тонн боеприпасов, артиллерийских систем и минометов

Российская Федерация продолжает активно обеспечивать потребности боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом со ссылкой на данные разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны украины Максим Праута, сообщает РБК-Украина.

По данным разведки, в течение июня-июля с территории России железнодорожным транспортом для соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ доставлено более 600 тонн боеприпасов, в том числе для реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов, и десятки цистерн с горюче-смазочными материалами.

"Автомобильным транспортом с российской территории завозились грузы военного назначения. Также, завозят гражданские автомобили, сопровождение которых при пересечении неконтролируемых участков украинской границы осуществляла ФСБ РФ, а после пересечения - подразделения российско-оккупационных войск", - сообщили в Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 9 июля боевики на Донбассе 27 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов пострадали 9 украинских военных.

Также РБК-Украина сообщалось, что в зоне ООС на Донбассе в понедельник, 8 июля получил ранения медик-волонтер. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новотроицкое.

 

Электроснабжение объектов "Воды Донбасса" возобновлено Боевики применили артиллерию на Донецком направлении
Новости Украины Донбассвоенная техника
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь