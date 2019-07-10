РФ продолжает поставлять на Донбасс технику и боеприпасы, - разведка

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

РФ отправила на оккупированный Донбасс более 600 тонн боеприпасов, артиллерийских систем и минометов

Российская Федерация продолжает активно обеспечивать потребности боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом со ссылкой на данные разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны украины Максим Праута, сообщает РБК-Украина.

По данным разведки, в течение июня-июля с территории России железнодорожным транспортом для соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ доставлено более 600 тонн боеприпасов, в том числе для реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов, и десятки цистерн с горюче-смазочными материалами.

"Автомобильным транспортом с российской территории завозились грузы военного назначения. Также, завозят гражданские автомобили, сопровождение которых при пересечении неконтролируемых участков украинской границы осуществляла ФСБ РФ, а после пересечения - подразделения российско-оккупационных войск", - сообщили в Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 9 июля боевики на Донбассе 27 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов пострадали 9 украинских военных.

Также РБК-Украина сообщалось, что в зоне ООС на Донбассе в понедельник, 8 июля получил ранения медик-волонтер. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новотроицкое.