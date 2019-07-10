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РФ продовжує постачати на Донбас техніку та боєприпаси, - розвідка

Новини » Надзвичайні події    10.07.2019 - 14:15
РФ продовжує постачати на Донбас техніку та боєприпаси, - розвідка
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

РФ доставила на окупований Донбас понад 600 тон боєприпасів, артилерійських систем і мінометів

Російська Федерація продовжує активно забезпечувати потреби бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це з посиланням на дані розвідки на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони Максим Праута, повідомляє РБК-Україна.

За даними розвідки, впродовж червня-липня з території Росії залізничним транспортом для з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ доставлено понад 600 тон боєприпасів, у тому числі для реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і мінометів, та десятки цистерн з пально-мастильними матеріалами.

"Автомобільним транспортом з російської території завозились вантажі військового призначення. Також, завозять цивільні автомобілі, супровід яких при перетині неконтрольованих ділянок українського кордону здійснювався ФСБ РФ, а після перетину - підрозділами російсько-окупаційних військ", - повідомили у Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу 9 липня бойовики на Донбасі 27 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів постраждали 9 українських військових.  

Також РБК-Україна повідомлялося, що у зоні ООС на Донбасі у понеділок, 8 липня отримав поранення медик-волонтер. Інцидент стався неподалік населеного пункту Новотроїцьке. 

 

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