РФ продає всі державні шахти в окупованій Луганській області, - ЦНС

У тимчасово окупованій Луганській області російські окупанти проводять процедуру продажу всіх державних шахт так званим "інвесторам".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Однак враховуючи, що всі дії окупаційної адміністрації не є дійсними, то після продажу інвестори "просто вивезуть обладнання", а шахти закриють, як це вже було в сусідній Донецькій області.

У ЦНС наголосили, що ворог фактично вбив вугледобувну галузь на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема:

більшість шахт закрита і пограбована;

в регіоні дефіцит шахтарів;

ті шахтарі, що залишились, не отримують заробітну плату місяцями.

Крім того, Центр національного спротиву закликав повідомляти про колаборантів, аби притягнути їх до відповідальності.

"Анонімність звернень гарантована", - йдеться у повідомленні.