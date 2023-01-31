РФ переобладнала пологові будинки у Луганській області на військові шпиталі, - Гайдай

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Жителі окупованої Луганської області все гучніше чують наближення фронту, тому знають, що події розвиваються зовсім не так, як про це говорять російські пропагандисти", - йдеться у повідомленні.

Гайдай заявив, що на окупованій території посилено примусову мобілізацію. Загарбники розуміють: чим більше мобілізують в Луганській області, тим менше загине росіян. Також окупантам важливо, щоб усі будинки вздовж лінії фронту були вільні від цивільного населення, а людей виселяють в нікуди.

"Пологові будинки, переобладнані на військові шпиталі, – це кричуща межа, якої досягли окупанти на Луганщині через значні втрати на фронті. Вагітні жінки вимушені їхати на пологи до Луганська", - додав глава області.

За його словами, те саме відбувається і при отриманні адміністративних послуг - майже усі з них можна отримати лише в Луганську.