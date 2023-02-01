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У Луганській області окупанти занижують ступінь важкості поранень своїх солдат і повторно кидають їх на фронт

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Середа 01 лютого 2023 07:22
У Луганській області окупанти занижують ступінь важкості поранень своїх солдат і повторно кидають їх на фронт Фото: Росіяни занижують ступінь важкості поранень своїх солдат і повторно кидають їх на фронт (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На тлі значних втрат окупанти облаштували військовий шпиталь в районі Новоіванівки Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Там на лікуванні перебуває близько 100 російських солдат.

"Ступінь важкості поранення занижують та не обліковують у медичних документах. Після надання мінімальної допомоги - відправляють на передову", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 31 січня, українські захисники відбили 8 атак ворога у Донецькій області.

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