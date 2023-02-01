У Луганській області окупанти занижують ступінь важкості поранень своїх солдат і повторно кидають їх на фронт

Фото: Росіяни занижують ступінь важкості поранень своїх солдат і повторно кидають їх на фронт (Getty Images)

На тлі значних втрат окупанти облаштували військовий шпиталь в районі Новоіванівки Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Там на лікуванні перебуває близько 100 російських солдат. "Ступінь важкості поранення занижують та не обліковують у медичних документах. Після надання мінімальної допомоги - відправляють на передову", - зазначили у Генштабі ЗСУ.