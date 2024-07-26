У РФ проблема з виробництвом нової техніки, доводиться розконсервовувати радянську, - ГУР

"Все ж таки мова йде саме про забезпечення сучасними засобами, тобто сучасна зброя, сучасна техніка. В основному ворог зорієнтований на розконсервацію і модернізацію старого радянського озброєння. Так їзде, так стріляє, але це все одно проблема", - розповів він.

За даними розвідника, з виробництвом нової техніки у РФ є проблема, зокрема, через санкційну політику.

"Доступ до сучасних електронних систем, сучасної оптики, систем зв’язку. З цим всім у ворога справді залишаються значні проблеми", - додав Юсов.