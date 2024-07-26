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В РФ проблема с производством новой техники, приходится расконсервовывать советскую, - ГУР

Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В России наблюдается проблема с производством новой техники. Приходится расконсервировать и модернизировать старое советское вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Все же речь идет именно об обеспечении современными средствами, то есть современное оружие, современная техника. В основном враг ориентирован на расконсервацию и модернизацию старого советского вооружения. Да ездит, да стреляет, но это все равно проблема", - рассказал он.

По данным разведчика, с производством новой техники у РФ есть проблема, в частности, из-за санкционной политики.

"Доступ к современным электронным системам, современной оптике, системам связи. С этим всем у врага действительно остаются значительные проблемы", - добавил Юсов.

Модернизация оружия РФ

Еще в ноябре прошлого года в ГУР говорили, что в России идет модернизация ракет Х-22, которые оккупанты перерабатывают в Х-32.

Кроме того, в том же месяце российские войска, вероятно, применили модифицированные кассетные бомбы РБК-500 в районе села Старомайорское Донецкой области.

Из нового, достаточно вспомнить модернизацию ФАБ-3000, в которые РФ, вероятно, встроила новый модуль. До того, как модернизоровать эти бомбы, РФ использовала их для бомбежек Мариуполя и в войне в Афганистане.

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