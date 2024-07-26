В РФ проблема с производством новой техники, приходится расконсервовывать советскую, - ГУР

"Все же речь идет именно об обеспечении современными средствами, то есть современное оружие, современная техника. В основном враг ориентирован на расконсервацию и модернизацию старого советского вооружения. Да ездит, да стреляет, но это все равно проблема", - рассказал он.

По данным разведчика, с производством новой техники у РФ есть проблема, в частности, из-за санкционной политики.

"Доступ к современным электронным системам, современной оптике, системам связи. С этим всем у врага действительно остаются значительные проблемы", - добавил Юсов.