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У РФ проблема з виробництвом нової техніки, доводиться розконсервовувати радянську, - ГУР

Україна, П'ятниця 26 липня 2024 11:20
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У РФ проблема з виробництвом нової техніки, доводиться розконсервовувати радянську, - ГУР Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії спостерігається проблема з виробництвом нової техніки. Доводиться розконсервовувати і модернізовувати старе радянське озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Все ж таки мова йде саме про забезпечення сучасними засобами, тобто сучасна зброя, сучасна техніка. В основному ворог зорієнтований на розконсервацію і модернізацію старого радянського озброєння. Так їзде, так стріляє, але це все одно проблема", - розповів він.

За даними розвідника, з виробництвом нової техніки у РФ є проблема, зокрема, через санкційну політику.

"Доступ до сучасних електронних систем, сучасної оптики, систем зв’язку. З цим всім у ворога справді залишаються значні проблеми", - додав Юсов.

Модернізація зброї РФ

Ще в листопаді минулого року в ГУР говорили, що в Росії триває модернізація ракет Х-22, які окупанти переробляють у Х-32.

Крім того, того ж місяця російські війська, ймовірно, застосували модифіковані касетні бомби РБК-500 у районі села Старомайорське Донецької області.

З нового, досить згадати модернізацію ФАБ-3000, в які РФ, ймовірно, вбудувала новий модуль. До того, як модернізувати ці бомби, РФ використала їх для бомбардувань Маріуполя та у війні в Афганістані.

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