В РФ проблема с производством новой техники, приходится расконсервовывать советскую, - ГУР
В России наблюдается проблема с производством новой техники. Приходится расконсервировать и модернизировать старое советское вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.
"Все же речь идет именно об обеспечении современными средствами, то есть современное оружие, современная техника. В основном враг ориентирован на расконсервацию и модернизацию старого советского вооружения. Да ездит, да стреляет, но это все равно проблема", - рассказал он.
По данным разведчика, с производством новой техники у РФ есть проблема, в частности, из-за санкционной политики.
"Доступ к современным электронным системам, современной оптике, системам связи. С этим всем у врага действительно остаются значительные проблемы", - добавил Юсов.
Модернизация оружия РФ
Еще в ноябре прошлого года в ГУР говорили, что в России идет модернизация ракет Х-22, которые оккупанты перерабатывают в Х-32.
Кроме того, в том же месяце российские войска, вероятно, применили модифицированные кассетные бомбы РБК-500 в районе села Старомайорское Донецкой области.
Из нового, достаточно вспомнить модернизацию ФАБ-3000, в которые РФ, вероятно, встроила новый модуль. До того, как модернизоровать эти бомбы, РФ использовала их для бомбежек Мариуполя и в войне в Афганистане.
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