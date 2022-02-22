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РФ признала "ЛДНР" в границах Луганской и Донецкой областей в составе Украины, - Путин

Автор: Валерия Полищук

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала "ЛДНР" в границах, которые прописаны в их конституции. При этом он уточнил, что именно в границах Луганской и Донецкой областей, которые в составе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"В каких границах мы будем признавать эти республики. Мы признали их конституции. А в конституциях написано, что границы в пределах Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", - заявил Путин.

При этом он заявил, что рассчитывает, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между властями Украины и главарями "ЛДНР".

"К сожалению, на данный момент времени, мы понимаем, что это невозможно из-за боевых действий, которые там до сих пор продолжается и имеют тенденцию к обострению", - добавил Путин.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин признал независимость так называемых "ДНР" и"ЛНР", а после подписал указ о вводе российских войск на территорию оккупированного Донбасса.

Добавим, уже сегодня Госдума проголосовала за ратификацию так называемых "договоров о дружбе" между Россией и "ЛНР", "ДНР".

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