РФ визнала "ЛДНР" в межах Луганської та Донецької областей у складі України, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнала "ЛДНР" в межах, які прописані в їх Конституції. При цьому він уточнив, що саме в межах Луганської та Донецької областей, які у складі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"В яких кордонах ми будемо визнавати ці республіки. Ми визнали їх Конституції. А в конституціях написано, що кордони в межах Донецької та Луганської областей в той час, коли вони були у складі України", - заявив Путін.

При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками "ЛДНР".

"На жаль, на даний момент часу, ми розуміємо, що це неможливо через бойові дії, які там досі триває і мають тенденцію до загострення", - додав Путін.