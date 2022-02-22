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РФ визнала "ЛДНР" в межах Луганської та Донецької областей у складі України, - Путін

Автор: Валерія Поліщук

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнала "ЛДНР" в межах, які прописані в їх Конституції. При цьому він уточнив, що саме в межах Луганської та Донецької областей, які у складі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"В яких кордонах ми будемо визнавати ці республіки. Ми визнали їх Конституції. А в конституціях написано, що кордони в межах Донецької та Луганської областей в той час, коли вони були у складі України", - заявив Путін.

При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками "ЛДНР".

"На жаль, на даний момент часу, ми розуміємо, що це неможливо через бойові дії, які там досі триває і мають тенденцію до загострення", - додав Путін.

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін визнав незалежність так званих "ДНР" і"ЛНР", а після підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.

Додамо, вже сьогодні Держдума проголосувала за ратифікацію так званих "договорів про дружбу" між Росією і "ЛНР","ДНР".

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Володимир ПутінДНР