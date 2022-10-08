У РФ призначили нового командувача окупантами в Україні

Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став генерал армії Сергій Суровікін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .
Відомо, що наприкінці червня цього року Суровікін почав командувати південним угрупуванням російських військ в Україні. Вона вела бойові дії у Золотому та Гірському Луганській області.
З березня по грудень 2017 року Суровікін був командувачем російського угрупування у Сирії, потім Путін призначив його головою ВКС. З січня до квітня 2019 року генерал знову керував військами РФ у Сирії. У сукупності Суровікін командував російським угрупуванням військ у Сирії понад рік.
Цікаво, що під час навчання у Військовій академії імені М. В. Фрунзе у вересні 1995 року був визнаний військовим судом Московського гарнізону винним у пособництві у придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. Його засудили до року позбавлення волі умовно, незабаром судимість було знято.
Зазначимо, що ще у березні 2022 року Офіс Генпрокурора України оголосив підозру Суровікіну у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни.
Раніше ми писали, що після провалу в Лимані в Західному військовому окрузі (ЗВО) РФ призначено нового командувача. Ним став генерал-майор Роман Бердніков.
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