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В РФ назначили нового командующего оккупантами в Украине

Фото: в РФ назначили нового командующего оккупантами в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал генерал армии Сергей Суровикин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Известно, что в конце июня этого года Суровикин начал командовать южной группировкой российских войск в Украине. Она вела бои в Золотом и Горском Луганской области.

С марта по декабрь 2017 года Суровикин был командующим российской группировкой в Сирии, затем Путин назначил его главой ВКС. С января по апрель 2019 года генерал снова руководил войсками РФ в Сирии. В совокупности Суровикин командовал российской группировкой войск в Сирии более года.

Интересно, что во время учёбы в Военной академии имени М. В. Фрунзе в сентябре 1995 года был признан военным судом Московского гарнизона виновным в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Его приговорили к одному году лишения свободы условно, вскоре судимость была снята.

Отметим, что еще в марте 2022 года Офис генпрокурора Украины огласил подозрение Суровикину в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Ранее мы писали, что после провала в Лимане в Западном военном округе (ЗВО) РФ назначен новый командующий. Им стал генерал-майор Роман Бердников.

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