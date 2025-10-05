ua en ru
РФ не прекращает штурмы, ВСУ отбили 188 атак: Генштаб обновил карты бои на фронте

Украина, Воскресенье 05 октября 2025 08:32
РФ не прекращает штурмы, ВСУ отбили 188 атак: Генштаб обновил карты бои на фронте Иллюстративное фото: Генштаб обновил карты бои на фронте (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Вдоль всей линии фронта за прошедшие сутки зафиксировано 188 боестолкновений. ВСУ сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросил 182 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4373 обстрела, в том числе 103 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5857 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов:

  • Железнодорожное, Степное, Красная Криница Запорожской области;
  • Одрадокаменка Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 10 авиационных ударов, в целом сбросил 28 управляемых авиационных бомб и совершил 189 артиллерийских обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.
РФ не прекращает штурмы, ВСУ отбили 188 атак: Генштаб обновил карты бои на фронте
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районе Волчанска и в сторону Липцов, Синельниково, Колодязного и Кутьковки.
РФ не прекращает штурмы, ВСУ отбили 188 атак: Генштаб обновил карты бои на фронте
На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка.
РФ не прекращает штурмы, ВСУ отбили 188 атак: Генштаб обновил карты бои на фронте
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголовое, Редкодуб, Среднее, Карповка, Новоселовка, Торское и в направлении Дробышево.
РФ не прекращает штурмы, ВСУ отбили 188 атак: Генштаб обновил карты бои на фронте
На Северском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки, Северска и в сторону Ямполя и Дроновки.
РФ не прекращает штурмы, ВСУ отбили 188 атак: Генштаб обновил карты бои на фронте
На Краматорском направлении вчера произошло два боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в районе Предтечино.
РФ не прекращает штурмы, ВСУ отбили 188 атак: Генштаб обновил карты бои на фронте
На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Торецк, Полтавка, Русин Яр, Александро-Шультино и в направлении Иванополья.
РФ не прекращает штурмы, ВСУ отбили 188 атак: Генштаб обновил карты бои на фронте
На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Золотой Колодец, Родинское, Зверево, Никаноровка, Красный Лиман, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Миролюбовка, Николаевка, Филиал и в направлении Мирнограда.
РФ не прекращает штурмы, ВСУ отбили 188 атак: Генштаб обновил карты бои на фронте
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 34 атаки в районах населенных пунктов Сосновка, Зеленый Гай, Вороное, Январское, Ялта, Поддубное, Новониколаевка, Терновое, Нововасильевка, Новогригорьевка и Вербовое.
РФ не прекращает штурмы, ВСУ отбили 188 атак: Генштаб обновил карты бои на фронте
На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Полтавка.
РФ не прекращает штурмы, ВСУ отбили 188 атак: Генштаб обновил карты бои на фронте
На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение - противник пытался продвинуться в направлении Новоданиловки.
РФ не прекращает штурмы, ВСУ отбили 188 атак: Генштаб обновил карты бои на фронте
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
РФ не прекращает штурмы, ВСУ отбили 188 атак: Генштаб обновил карты бои на фронте
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и одно артиллерийское средство противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 870 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, одну боевую бронированную машину, 18 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 320 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 35 единиц автомобильной техники оккупантов.

