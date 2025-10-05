РФ не прекращает штурмы, ВСУ отбили 188 атак: Генштаб обновил карты бои на фронте

По данным Генштаба, вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросил 182 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4373 обстрела, в том числе 103 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5857 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов:

Железнодорожное, Степное, Красная Криница Запорожской области;

Одрадокаменка Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 10 авиационных ударов, в целом сбросил 28 управляемых авиационных бомб и совершил 189 артиллерийских обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районе Волчанска и в сторону Липцов, Синельниково, Колодязного и Кутьковки.



На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка.



На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголовое, Редкодуб, Среднее, Карповка, Новоселовка, Торское и в направлении Дробышево.



На Северском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки, Северска и в сторону Ямполя и Дроновки.



На Краматорском направлении вчера произошло два боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в районе Предтечино.



На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Торецк, Полтавка, Русин Яр, Александро-Шультино и в направлении Иванополья.



На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Золотой Колодец, Родинское, Зверево, Никаноровка, Красный Лиман, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Миролюбовка, Николаевка, Филиал и в направлении Мирнограда.



На Новопавловском направлении противник вчера совершил 34 атаки в районах населенных пунктов Сосновка, Зеленый Гай, Вороное, Январское, Ялта, Поддубное, Новониколаевка, Терновое, Нововасильевка, Новогригорьевка и Вербовое.



На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Полтавка.



На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение - противник пытался продвинуться в направлении Новоданиловки.



На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и одно артиллерийское средство противника.