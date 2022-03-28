РФ принудительно вывозит к себе украинцев. В МИД рассказали, как действовать в такой ситуации

В Министерстве иностранных дел обратились к украинцам, которые были принудительно вывезены оккупантами на территорию РФ. Там призвали сообщать свои данные ближайшему посольству Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Указанным дипломатическим учреждениям Украины поручено оказывать необходимую консультативную и консульскую помощь вышеупомянутой категории граждан для обеспечения их возвращения в Украину", - добавляют в МИД.

"В связи с массовым принудительным вывозом российскими военными граждан Украины на территорию России, рекомендуем соотечественникам, которые стали жертвами таких незаконных действий российского режима и желают вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что войска РФ проводят массовую депортацию населения временно оккупированных территорий Украины. Враг заявляет о вывоз около 440 000 мирных жителей.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 33 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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