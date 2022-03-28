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РФ принудительно вывозит к себе украинцев. В МИД рассказали, как действовать в такой ситуации

Фото: МИД обратился к украинцам, которых оккупанты принудительно вывезли в РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел обратились к украинцам, которые были принудительно вывезены оккупантами на территорию РФ. Там призвали сообщать свои данные ближайшему посольству Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В связи с массовым принудительным вывозом российскими военными граждан Украины на территорию России, рекомендуем соотечественникам, которые стали жертвами таких незаконных действий российского режима и желают вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда", - говорится в сообщении.

Список посольств

Посольство Украины в Эстонской Республике

  • тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
  • электронная почта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Латвийской Республике

  • тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
  • электронная почта: emb_lv@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Беларусь

  • тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
  • электронная почта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Грузии

  • тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
  • электронная почта: emb_ge@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Азербайджанской Республике

  • тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
  • электронная почта: emb_az@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Казахстан

  • тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
  • электронная почта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Финляндия

  • тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
  • электронная почта: emb_fi@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Китайской Народной Республике

  • тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
  • электронная почта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Армения

  • тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273
  • электронная почта: emb_am@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Литовской Республике

  • тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194
  • электронная почта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Польша

  • тел.: +48 698 608 837
  • электронная почта: consul_pl@mfa.gov.ua

Консульство Украины в Гданьске

  • тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
  • электронная почта: gc_plg@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Турецкой Республике

  • тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
  • электронная почта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua

"Указанным дипломатическим учреждениям Украины поручено оказывать необходимую консультативную и консульскую помощь вышеупомянутой категории граждан для обеспечения их возвращения в Украину", - добавляют в МИД.

Напомним, недавно стало известно, что войска РФ проводят массовую депортацию населения временно оккупированных территорий Украины. Враг заявляет о вывоз около 440 000 мирных жителей.

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