Росія примусово вивозить до себе українців. В МЗС розповіли, як діяти в такій ситуації

В Міністерстві закордонних справ звернулися до українців, які були примусово вивезені окупантами на територію РФ. Там закликали повідомляти свої дані найближчому посольству України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.
"У зв’язку із масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію Росії, рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", - йдеться в повідомленні.
Посольство України в Естонській Республіці
Посольство України в Латвійській Республіці
Посольство України в Республіці Білорусь
Посольство України в Грузії
Посольство України в Азербайджанській Республіці
Посольство України в Республіці Казахстан
Посольство України в Республіці Фінляндія
Посольство України в Китайській Народній Республіці
Посольство України в Республіці Вірменія
Посольство України в Литовській Республіці
Посольство України в Республіці Польща
Консульство України в Гданську
Посольство України в Турецькій Республіці
"Зазначеним дипломатичним установам України доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу вищезгаданій категорії громадян для забезпечення їх повернення в Україну", - додають в МЗС.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що війська РФ проводять масову депортацію населення тимчасово окупованих територій України. Ворог заявляє про вивезення близько 440 000 мирних жителів.
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