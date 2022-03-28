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Росія примусово вивозить до себе українців. В МЗС розповіли, як діяти в такій ситуації

Фото: МЗС звернулося до українців, яких окупанти примусово вивезли до РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Міністерстві закордонних справ звернулися до українців, які були примусово вивезені окупантами на територію РФ. Там закликали повідомляти свої дані найближчому посольству України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"У зв’язку із масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію Росії, рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", - йдеться в повідомленні.

Список посольств

Посольство України в Естонській Республіці

  • тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
  • електронна пошта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua

Посольство України в Латвійській Республіці

  • тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
  • електронна пошта: emb_lv@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Білорусь

  • тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
  • електронна пошта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua

Посольство України в Грузії

  • тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
  • електронна пошта: emb_ge@mfa.gov.ua

Посольство України в Азербайджанській Республіці

  • тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
  • електронна пошта: emb_az@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Казахстан

  • тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
  • електронна пошта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Фінляндія

  • тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
  • електронна пошта: emb_fi@mfa.gov.ua

Посольство України в Китайській Народній Республіці

  • тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
  • електронна пошта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Вірменія

  • тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273
  • електронна пошта: emb_am@mfa.gov.ua

Посольство України в Литовській Республіці

  • тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194
  • електронна пошта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Польща

  • тел.: +48 698 608 837
  • електронна пошта: consul_pl@mfa.gov.ua

Консульство України в Гданську

  • тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
  • електронна пошта: gc_plg@mfa.gov.ua

Посольство України в Турецькій Республіці

  • тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
  • електронна пошта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua

"​Зазначеним дипломатичним установам України доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу вищезгаданій категорії громадян для забезпечення їх повернення в Україну", - додають в МЗС.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що війська РФ проводять масову депортацію населення тимчасово окупованих територій України. Ворог заявляє про вивезення близько 440 000 мирних жителів.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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