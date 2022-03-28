Росія примусово вивозить до себе українців. В МЗС розповіли, як діяти в такій ситуації

В Міністерстві закордонних справ звернулися до українців, які були примусово вивезені окупантами на територію РФ. Там закликали повідомляти свої дані найближчому посольству України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"​Зазначеним дипломатичним установам України доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу вищезгаданій категорії громадян для забезпечення їх повернення в Україну", - додають в МЗС.

"У зв’язку із масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію Росії, рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що війська РФ проводять масову депортацію населення тимчасово окупованих територій України. Ворог заявляє про вивезення близько 440 000 мирних жителів.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.