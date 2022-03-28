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РФ принудительно вывозит к себе украинцев. В МИД рассказали, как действовать в такой ситуации

Новина українською →
Киев, Понедельник 28 марта 2022 11:45
РФ принудительно вывозит к себе украинцев. В МИД рассказали, как действовать в такой ситуации Фото: МИД обратился к украинцам, которых оккупанты принудительно вывезли в РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел обратились к украинцам, которые были принудительно вывезены оккупантами на территорию РФ. Там призвали сообщать свои данные ближайшему посольству Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В связи с массовым принудительным вывозом российскими военными граждан Украины на территорию России, рекомендуем соотечественникам, которые стали жертвами таких незаконных действий российского режима и желают вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда", - говорится в сообщении.

Список посольств

Посольство Украины в Эстонской Республике

Посольство Украины в Латвийской Республике

  • тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
  • электронная почта: [email protected]

Посольство Украины в Республике Беларусь

Посольство Украины в Грузии

  • тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
  • электронная почта: [email protected]

Посольство Украины в Азербайджанской Республике

  • тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
  • электронная почта: [email protected]

Посольство Украины в Республике Казахстан

Посольство Украины в Республике Финляндия

  • тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
  • электронная почта: [email protected]

Посольство Украины в Китайской Народной Республике

Посольство Украины в Республике Армения

  • тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273
  • электронная почта: [email protected]

Посольство Украины в Литовской Республике

Посольство Украины в Республике Польша

Консульство Украины в Гданьске

  • тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
  • электронная почта: [email protected]

Посольство Украины в Турецкой Республике

"Указанным дипломатическим учреждениям Украины поручено оказывать необходимую консультативную и консульскую помощь вышеупомянутой категории граждан для обеспечения их возвращения в Украину", - добавляют в МИД.

Напомним, недавно стало известно, что войска РФ проводят массовую депортацию населения временно оккупированных территорий Украины. Враг заявляет о вывоз около 440 000 мирных жителей.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 33 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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