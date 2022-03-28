РФ принудительно вывозит к себе украинцев. В МИД рассказали, как действовать в такой ситуации
В Министерстве иностранных дел обратились к украинцам, которые были принудительно вывезены оккупантами на территорию РФ. Там призвали сообщать свои данные ближайшему посольству Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
"В связи с массовым принудительным вывозом российскими военными граждан Украины на территорию России, рекомендуем соотечественникам, которые стали жертвами таких незаконных действий российского режима и желают вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда", - говорится в сообщении.
Список посольств
Посольство Украины в Эстонской Республике
- тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
- электронная почта: [email protected], [email protected]
Посольство Украины в Латвийской Республике
- тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
- электронная почта: [email protected]
Посольство Украины в Республике Беларусь
- тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
- электронная почта: [email protected], [email protected]
Посольство Украины в Грузии
- тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
- электронная почта: [email protected]
Посольство Украины в Азербайджанской Республике
- тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
- электронная почта: [email protected]
Посольство Украины в Республике Казахстан
- тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
- электронная почта: [email protected], [email protected]
Посольство Украины в Республике Финляндия
- тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
- электронная почта: [email protected]
Посольство Украины в Китайской Народной Республике
- тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
- электронная почта: [email protected], [email protected]
Посольство Украины в Республике Армения
- тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273
- электронная почта: [email protected]
Посольство Украины в Литовской Республике
- тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194
- электронная почта: [email protected], [email protected]
Посольство Украины в Республике Польша
- тел.: +48 698 608 837
- электронная почта: [email protected]
Консульство Украины в Гданьске
- тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
- электронная почта: [email protected]
Посольство Украины в Турецкой Республике
- тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
- электронная почта: [email protected], [email protected]
"Указанным дипломатическим учреждениям Украины поручено оказывать необходимую консультативную и консульскую помощь вышеупомянутой категории граждан для обеспечения их возвращения в Украину", - добавляют в МИД.
Напомним, недавно стало известно, что войска РФ проводят массовую депортацию населения временно оккупированных территорий Украины. Враг заявляет о вывоз около 440 000 мирных жителей.
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