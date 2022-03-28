Росія примусово вивозить до себе українців. В МЗС розповіли, як діяти в такій ситуації
В Міністерстві закордонних справ звернулися до українців, які були примусово вивезені окупантами на територію РФ. Там закликали повідомляти свої дані найближчому посольству України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.
"У зв’язку із масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію Росії, рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", - йдеться в повідомленні.
Список посольств
Посольство України в Естонській Республіці
- тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
- електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Латвійській Республіці
- тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
- електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Республіці Білорусь
- тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
- електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Грузії
- тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
- електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Азербайджанській Республіці
- тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
- електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Республіці Казахстан
- тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
- електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Фінляндія
- тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
- електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Китайській Народній Республіці
- тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
- електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Вірменія
- тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273
- електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Литовській Республіці
- тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194
- електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Польща
- тел.: +48 698 608 837
- електронна пошта: [email protected]
Консульство України в Гданську
- тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
- електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Турецькій Республіці
- тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
- електронна пошта: [email protected], [email protected]
"Зазначеним дипломатичним установам України доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу вищезгаданій категорії громадян для забезпечення їх повернення в Україну", - додають в МЗС.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що війська РФ проводять масову депортацію населення тимчасово окупованих територій України. Ворог заявляє про вивезення близько 440 000 мирних жителів.
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