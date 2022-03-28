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Росія примусово вивозить до себе українців. В МЗС розповіли, як діяти в такій ситуації

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Київ, Понеділок 28 березня 2022 11:45
Росія примусово вивозить до себе українців. В МЗС розповіли, як діяти в такій ситуації Фото: МЗС звернулося до українців, яких окупанти примусово вивезли до РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Міністерстві закордонних справ звернулися до українців, які були примусово вивезені окупантами на територію РФ. Там закликали повідомляти свої дані найближчому посольству України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"У зв’язку із масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію Росії, рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", - йдеться в повідомленні.

Список посольств

Посольство України в Естонській Республіці

Посольство України в Латвійській Республіці

  • тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
  • електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Республіці Білорусь

Посольство України в Грузії

  • тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
  • електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Азербайджанській Республіці

  • тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
  • електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Республіці Казахстан

Посольство України в Республіці Фінляндія

  • тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
  • електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Китайській Народній Республіці

Посольство України в Республіці Вірменія

  • тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273
  • електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Литовській Республіці

Посольство України в Республіці Польща

Консульство України в Гданську

  • тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
  • електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Турецькій Республіці

"​Зазначеним дипломатичним установам України доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу вищезгаданій категорії громадян для забезпечення їх повернення в Україну", - додають в МЗС.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що війська РФ проводять масову депортацію населення тимчасово окупованих територій України. Ворог заявляє про вивезення близько 440 000 мирних жителів.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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