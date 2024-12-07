РФ примушує працювати людей з інвалідністю, які в окупації, - ЦНС
Російські окупанти змушують працювати людей з інвалідністю, які залишились на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, один з епізодів стався у Бердянську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру національного спротиву (ЦНС).
"У тимчасово окупованому Бердянську команда путінського "народного фронту" організувала "волонтерський" центр, де примушують працювати людей з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.
За даними інформаційного ресурсу, їх змушують виконувати плани зі створення маскувальних сіток для російської армії. Такі умови ворог виправдовує "цілющим" ефектом для хворих.
Також у ЦНС додали, що схожа практика не обмежується лише Бердянськом. В окупованій Луганській області діє програма "Луганський характер, згідно якої діти мають виготовляти окопні свічки для солдатів РФ.
Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Росія позбавить інвалідів в окупації пенсій. Це відбудеться за умови, якщо вони не отримають російський паспорт до 31 грудня 2025 року.
Також ми повідомляли, що людям в окупації, які будуть без російського паспорта, з 1 січня 2025 року отримають статус іноземних громадян або осіб без громадянства. Це означає, що вони втратять різні права.
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