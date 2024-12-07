РФ примушує працювати людей з інвалідністю, які в окупації, - ЦНС

Російські окупанти змушують працювати людей з інвалідністю, які залишились на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, один з епізодів стався у Бердянську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру національного спротиву (ЦНС).

"У тимчасово окупованому Бердянську команда путінського "народного фронту" організувала "волонтерський" центр, де примушують працювати людей з інвалідністю", - йдеться у повідомленні. За даними інформаційного ресурсу, їх змушують виконувати плани зі створення маскувальних сіток для російської армії. Такі умови ворог виправдовує "цілющим" ефектом для хворих. Також у ЦНС додали, що схожа практика не обмежується лише Бердянськом. В окупованій Луганській області діє програма "Луганський характер, згідно якої діти мають виготовляти окопні свічки для солдатів РФ.