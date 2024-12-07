РФ заставляет работать людей с инвалидностью, которые находятся в оккупации, - ЦНС

Российские оккупанты заставляют работать людей с инвалидностью, которые остались на временно оккупированных территориях Украины. В частности, один из эпизодов произошел в Бердянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Во временно оккупированном Бердянске команда путинского "народного фронта" организовала "волонтерский" центр, где заставляют работать людей с инвалидностью", - говорится в сообщении. По данным информационного ресурса, их вынуждают выполнять планы по созданию маскировочных сеток для российской армии. Такие условия враг оправдывает "целебным" эффектом для больных. Также в ЦНС добавили, что подобная практика не ограничивается только Бердянском. В оккупированной Луганской области действует программа "Луганский характер", согласно которой дети должны изготовлять окопные свечи для солдат РФ.