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РФ в Прилуках убила троих годовалых детей, - Зеленский

18:18 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский удар по Прилукам убил четырех детей (ГСЧС)

Российский удар в среду, 7 октября, убил в Прилуках четырех детей. Трем из них было всего по одному году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Продолжается разбор завалов на месте удара российской ракеты по жилому дому в Прилуках. В настоящее время известно о 18 погибших, и четверо из них - дети: Александр, Кирилл и Сергей, которым было всего по одному году, и восьмилетний Максим. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что ранения в результате обстрела получили десятки человек, в том числе семеро детей. Он добавил, что все оперативные службы задействованы и работают на месте.

"Пятнадцать человек удалось спасти, среди них один ребенок. Есть люди, которые пока не выходят на связь", - рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул: РФ хорошо знает, что наносит удары "по обычным городам, по обычной жизни".

"И продолжение применения ракет против Украины, против наших людей, наших детей - это абсолютно осознанный выбор террора", - отметил президент.

Напомним, сегодня около 06:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам - одно из попаданий пришлось непосредственно на жилую многоэтажку. В момент атаки жильцы дома еще находились в своих квартирах.

По состоянию на данный момент известно о 18 погибших в результате вражеского удара. Еще 55 человек получили ранения, из них - 7 детей.

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