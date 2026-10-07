РФ в Прилуках убила троих годовалых детей, - Зеленский

Российский удар в среду, 7 октября, убил в Прилуках четырех детей. Трем из них было всего по одному году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Продолжается разбор завалов на месте удара российской ракеты по жилому дому в Прилуках. В настоящее время известно о 18 погибших, и четверо из них - дети: Александр, Кирилл и Сергей, которым было всего по одному году, и восьмилетний Максим. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что ранения в результате обстрела получили десятки человек, в том числе семеро детей. Он добавил, что все оперативные службы задействованы и работают на месте.
"Пятнадцать человек удалось спасти, среди них один ребенок. Есть люди, которые пока не выходят на связь", - рассказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул: РФ хорошо знает, что наносит удары "по обычным городам, по обычной жизни".
"И продолжение применения ракет против Украины, против наших людей, наших детей - это абсолютно осознанный выбор террора", - отметил президент.
Напомним, сегодня около 06:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам - одно из попаданий пришлось непосредственно на жилую многоэтажку. В момент атаки жильцы дома еще находились в своих квартирах.
По состоянию на данный момент известно о 18 погибших в результате вражеского удара. Еще 55 человек получили ранения, из них - 7 детей.