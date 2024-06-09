РФ приховує втрати на Харківському напрямку за допомогою фейкових озвучок відео військових, – ISW

Аналітики зазначають, що 7 червня російські воєнкори опублікували в Telegram кадри, на яких нібито військовослужбовці 1009-го мотострілецького полку РФ спростовують знищення полку в бою, всупереч недавнім твердженням.

За інформацією російського опозиційного видання Astra, відео виявилося фейком. Кадри, мабуть, правдиві. Ролик, швидше за все, дійсно записали на Харківському напрямку, але в ньому знялися не бійці з 1009-го полку, а військові підрозділу БАРС. Крім того, на відео накладено фейкову озвучку.

Так, в оригінальному ролику, опублікованому ще 5 червня, військові просять відправити їм безпілотники. А у відео, де замінили аудіодоріжку, солдати кажуть наступне:

"Ми військовослужбовці 1009 року полку, знаходимося в угрупуванні військ "Північ". Хочемо розвінчати всі чутки про те, що у нас важкі втрати. Це не так. Не ведіться на провокації", - сказали військові.

Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що бійці БАРС прикривають рот масками. Це, у свою чергу, полегшує "акторам соцмереж" замінити аудіозапис.

"В оригінальному ролику військовослужбовці БАРС помітно прикривають рота, що полегшує акторам соціальних мереж заміну оригінального аудіозапису на підроблений, оскільки глядачі не бачать, що помилковий аудіозапис не відповідає рухам рота солдатів", – резюмували експерти.

Також ISW додали факт про втрати 1009-го полку РФ. Зокрема, у відео від 2 червня російський солдат, який стверджує, що він із 5-ї роти 1009-го мотострілецького полку, заявив, що в його роті залишилося лише 12 осіб із початкових 100, які воювали під Вовчанськом Харківської області.