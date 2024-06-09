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Росія намагається дискредитувати уряди, які підтримали дві революції в Україні, – ISW

Неділя 09 червня 2024 05:13
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Росія намагається дискредитувати уряди, які підтримали дві революції в Україні, – ISW Фото: Помаранчева революція на Майдані у Києві (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Москва за допомогою кримінальних справ намагається дискредитувати прозахідні уряди України, які були прихильниками революцій у 2004 та 2014 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, мова йде про подію від 7 червня поточного року. Цього дня МВС Росії оголосило у розшук колишнього українського прем'єра та чинного народного депутата Юлію Тимошенко за кримінальною статтею.

Аналітики вважають, що оголошення у розшук Юлії Тимошенко, а також інших українських чиновників свідчить про спробу Росії дискредитувати прозахідні уряди України, які підтримали дві революції в країні.

"Раніше МВС Росії оголошувало в розшук інших чинних і колишніх українських політичних і військових чиновників. Ймовірно, Кремль намагається дискредитувати нинішній і попередні прозахідні українські уряди, які підтримали Помаранчеву революцію в 2004 році і Революцію гідності у 2014 році", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що за словами генерального прокурора України Андрія Костіна, 90% українських військовополонених у Росії зазнають фізичних та моральних тортур.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "теорія перемоги" Путіна у війні проти України орієнтована на тривалу війну на виснаження. Такий висновок аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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