Росія намагається дискредитувати уряди, які підтримали дві революції в Україні, – ISW

Москва за допомогою кримінальних справ намагається дискредитувати прозахідні уряди України, які були прихильниками революцій у 2004 та 2014 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, мова йде про подію від 7 червня поточного року. Цього дня МВС Росії оголосило у розшук колишнього українського прем'єра та чинного народного депутата Юлію Тимошенко за кримінальною статтею. Аналітики вважають, що оголошення у розшук Юлії Тимошенко, а також інших українських чиновників свідчить про спробу Росії дискредитувати прозахідні уряди України, які підтримали дві революції в країні. "Раніше МВС Росії оголошувало в розшук інших чинних і колишніх українських політичних і військових чиновників. Ймовірно, Кремль намагається дискредитувати нинішній і попередні прозахідні українські уряди, які підтримали Помаранчеву революцію в 2004 році і Революцію гідності у 2014 році", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що за словами генерального прокурора України Андрія Костіна, 90% українських військовополонених у Росії зазнають фізичних та моральних тортур.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що "теорія перемоги" Путіна у війні проти України орієнтована на тривалу війну на виснаження. Такий висновок аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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