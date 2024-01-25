РФ пригнала до Криму напівзнищений "Оленегорский горняк": у ВМС назвали причину

Як повідомив Плетенчук, великий десантний корабель, який росіяни пригнали в Севастополь, - це вже відомий "Оленегорский горняк".

Коментуючи учорашню інформацію від партизанського руху українців і кримських татар "Атеш", речник ВМС ЗСУ зауважив, що наразі є підтверджена інформація про те, що судно наразі перебуває у Севастопольській бухті.

Втім, після отриманих пошкоджень, судно перебуває у ремонті та кваліфіковане як небоєздатне.

"Скоріш за все, саме з цією метою, з Новоросійську його туди притягнули. Тому очікувати від нього якихось чергових подвигів не варто", - сказав Плетенчук.

Коментуючи можливість подальшого ремонту та виведення у бойовий стан корабля, речник військово-морських сил допустив, що такий сценарій можливий. Однак після значних отриманих ушкоджень у найближчій перспективі це все ж неможливо.

Фото: підбитий корабель ВМФ РФ "Оленогорский горняк" (commons.wikimedia.org/User:Kora27)