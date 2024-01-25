РФ пригнала в Крым полууничтоженный "Оленегорский горняк": в ВМС назвали причину

Как сообщил Плетенчук, большой десантный корабль, который россияне пригнали в Севастополь, – это уже известный "Оленегорский горняк".

Комментируя вчерашнюю информацию от партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш", спикер ВМС ВСУ отметил, что сейчас подтверждена информация о том, что судно находится в Севастопольской бухте.

Впрочем, после полученных повреждений, судно находится в ремонте и квалифицировано как небоеспособное.

"Скорее всего, именно с этой целью, из Новороссийска его туда привлекли. Поэтому ожидать от него каких-либо очередных подвигов не стоит", - сказал Плетенчук.

Комментируя возможность дальнейшего ремонта и вывода в боевое состояние корабля, представитель военно-морских сил допустил, что такой сценарий возможен. Однако после значительных полученных повреждений в перспективе это все же невозможно.

Фото: подбитый корабль ВМФ РФ "Оленогорский горняк" (commons.wikimedia.org/User:Kora27)