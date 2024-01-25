РФ пригнала в Крым полууничтоженный "Оленегорский горняк": в ВМС назвали причину

Российские оккупанты перебросили в Севастополь большой десантный корабль. Однако, пока он небоеспособен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
Как сообщил Плетенчук, большой десантный корабль, который россияне пригнали в Севастополь, – это уже известный "Оленегорский горняк".
Комментируя вчерашнюю информацию от партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш", спикер ВМС ВСУ отметил, что сейчас подтверждена информация о том, что судно находится в Севастопольской бухте.
Впрочем, после полученных повреждений, судно находится в ремонте и квалифицировано как небоеспособное.
"Скорее всего, именно с этой целью, из Новороссийска его туда привлекли. Поэтому ожидать от него каких-либо очередных подвигов не стоит", - сказал Плетенчук.
Комментируя возможность дальнейшего ремонта и вывода в боевое состояние корабля, представитель военно-морских сил допустил, что такой сценарий возможен. Однако после значительных полученных повреждений в перспективе это все же невозможно.
В ночь на 4 августа морские дроны атаковали портовый город Новороссийск. Сначала взрывы раздавались в районе Южной Озеровки, а уже позже серия прогремела в Мисхако.
Минобороны России, как всегда, заявило об "отражении" атаки, однако позже в сеть попали фотографии с поврежденным кораблем.
Источники агентства в СБУ подтвердили спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".
Позже Плетенчук заявил, что поврежденный дронами российский корабль может не вернуться в Северный флот РФ.
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