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РФ в Приднестровье блокирует доступ к арсеналам на границе с Украиной, - Черныш

Новости » Политика    13.11.2018 - 15:01
РФ в Приднестровье блокирует доступ к арсеналам на границе с Украиной, - Черныш
Фото: Вадим Черныш (УНИАН)

Черныш не исключает угрозу для Украины из-за военных складов в Приднестровье

Российская Федерация в оккупированном Приднестровье блокирует доступ к потенциально опасным складам с 20 тыс. тонн боеприпасов на границе с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша.

В частности, в интервью ведущим СМИ Молдовы он заявил, что российский контингент в Черноморском регионе, Приднестровье и на Донбассе представляет серьезную угрозу развитию обеих стран. Кроме того, он заявил о потенциальной опасности военного склада в Приднестровье.

"Склады с боеприпасами в селе Колбасна в неподконтрольном Приднестровье создают угрозу, как для Молдовы, так и для Украины, ведь населенный пункт расположен фактически на границе, а наличие российских военных только усиливает напряжение и опасность", - отметил Черныш.

По его словам, на этих складах находится более 20 тыс. тонн боеприпасов различного назначения, а на объекте нет международных наблюдателей.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине с территории Приднестровья.

В сентябре президент Молдовы Игорь Додон анонсировал референдум по реинтеграции Приднестровья.

 

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Новости Украины складПриднестровьеВадим Черныш
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