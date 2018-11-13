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РФ у Придністров'ї блокує доступ до арсеналів на кордоні з Україною, - Черниш

Новини » Політика    13.11.2018 - 15:01
РФ у Придністров'ї блокує доступ до арсеналів на кордоні з Україною, - Черниш
Фото: Вадим Черниш (УНІАН)

Черниш не виключає загрозу для України через військові склади в Придністров'ї

Російська Федерація в окупованому Придністров'ї блокує доступ до потенційно небезпечних складів з 20 тис. тонн боєприпасів на кордоні з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша.

Зокрема, в інтерв'ю провідним ЗМІ Молдови він заявив, що російський контингент в Чорноморському регіоні, Придністров'ї та на Донбасі представляє серйозну загрозу розвитку обох країн. Крім того, він заявив про потенційну небезпеку військового складу в Придністров'ї.

"Склади з боєприпасами в селі Колбасна в непідконтрольному Придністров'ї створюють загрозу, як для Молдови, так і для України, адже населений пункт розташований фактично на кордоні, а наявність російських військових лише посилює напругу і небезпека", - зазначив Черниш.

За його словами, на цих складах знаходиться більше 20 тис. тонн боєприпасів різного призначення, а на об'єкті немає міжнародних спостерігачів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні з території Придністров'я.

У вересні президент Молдови Ігор Додон анонсував референдум щодо реінтеграції Придністров'я.

 

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