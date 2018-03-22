РФ придется заключать новый договор с Украиной при неудаче "Северного потока-2", - Зеркаль

Зеркаль отметила, что Европа может создать равные условия для всех стран

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в случае нереализации проекта "Северный поток-2", Россия будет вынуждена договариваться с Украиной о новом контракте по транзиту газа в ЕС через территорию Украины. Об этом Елена Зеркаль рассказала в эфире телеканала "Прямой"

"Европа может создать равные условия для всех стран. Чтобы "Газпром" не пользовался никакими привилегиями. И после того уже смогут покупать газ у "Газпрома" не на нашей западной границе, а на нашей восточной границе. И поставлять сами себе газ через территорию Украины. А "Северный поток-2" - думаю, что он не будет существовать в эти сроки, которые рисует себе Россия. Будет ли он вообще - не могу сказать", - сказала она.

Зеркаль также прокомментировала вопрос того, почему ЕС не покупает российский газ на украинско-российской границе до сих пор.

"Потому что сейчас это уже не предмет разбирательства в Стокгольмском арбитраже, где мы надеялись, что этот вопрос найдет свое решение. Поскольку контракты, которые существуют между "Нафтогазом" и "Газпромом", фиксируют, что эти точки находятся на нашей западной границе. И мы надеялись, что при разбирательстве в арбитраже, арбитраж позволит нам внедрить Третий энергетический пакет и перенести эти точки, то есть передоговориться с россиянами. Но этого так и не случилось.. ", - добавила она.

По ее словам, в 2019 году завершается срок действия контракта на поставку и транзит природного газа, заключенного в 2009 году между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины".

"Что касается того, насколько у нас сильные позиции, будет также зависеть от того, будет ли к концу 2019 года этот второй "Северный поток", если его не будет, то Россия будет вынуждена пойти с нами на переговоры и вести эти переговоры, включая наше законодательство", - резюмировала дипломат.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по "транзитному" иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,5 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. НАК ранее сообщал, что за каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 млн долларов.