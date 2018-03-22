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РФ доведеться укладати новий договір з Україною при невдачі "Північного потоку-2", - Зеркаль

НовиниЕнергетика    22.03.2018 - 07:01
Фото: Олена Зеркаль
Фото: Олена Зеркаль

Зеркаль зазначила, що Європа може створити рівні умови для усіх країн

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що у випадку нереалізації проекту "Північний потік-2", Росія буде змушена домовлятися з Україною про новий контракт щодо транзиту газу до ЄС через територію України. Про це Олена Зеркаль розказала в ефірі телеканалу "Прямий"

"Європа може створити рівні умови для усіх країн. Щоб "Газпром" не користувався ніякими привілегіями. І після того вже зможуть купувати газ у "Газпрому" не на нашому західному кордоні, а на нашому східному кордоні. І постачати самі собі газ через територію України. А "Північний потік-2" - думаю, що він не буде існувати в ці терміни, які малює собі Росія. Чи буде він взагалі - не можу сказати", - сказала вона.

Зеркаль також прокоментувала питання того, чому ЄС не купує російський газ на українсько-російському кордоні досі.

"Тому що зараз це вже не предмет розгляду в Стокгольмському арбітражі, де ми сподівалися, що це питання знайде своє вирішення. Оскільки контракти, які існують між "Нафтогазом" і "Газпромом", фіксують, що ці точки знаходяться на нашому західному кордоні. І ми сподівалися, що при розгляді в арбітражі, арбітраж дозволить нам впровадити Третій енергетичний пакет і перенести ці точки, тобто передомовитись з росіянами. Але так не сталося.. ", - додала вона.

За її словами, у 2019 році завершується термін дії контракту на купівлю і транзит природного газу, укладеного в 2009 році між "Газпромом" та НАК "Нафтогаз України".

"Що стосується того, наскільки у нас сильні позиції, буде також залежати від того, чи буде до кінця 2019 року цей другий "Північний потік", якщо його не буде, то Росія буде змушена піти з нами на переговори і вести ці переговори, включаючи наше законодавство", - резюмувала дипломат. 

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж виніс рішення по "транзитному" позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,5 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. НАК раніше повідомляв, що за кожен день несплати боргу нараховується пеня у розмірі понад 0,5 млн доларів.

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Теги: Елена Зеркаль, Северный поток-2, Нафтогаз України
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