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РФ представляет угрозу стране: премьер Чехии выступил с обращением к гражданам

Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Чехии Петр Фиала обратился к гражданам, в котором заявил о российской угрозе, связанной с напряженностью вокруг Украины. По его словам, вторжение станет проблемой для самой Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Фиалы.

Премьер напомнил о трагических эпизодах чешской истории - Мюнхенском сговоре 1938 года, Ялтинской конференции в 1945 году, вводе советских танков в 1968 году для подавления "Пражской весны".

"Со стороны России повторно проявляются усилия воздействовать на политическое устройство и устройство безопасности в Европе - главное эти усилия появляются в ее восточной части и в Центральной Европе, а значит и в Чехии. Мы не можем не видеть в этом стремление опять сделать из нашей страны слабую и разделенную страну, на которую будет как-то воздействовать Россия", - сказал Фиала.

Напомним, накануне пражский городской суд принял решение об экстрадиции россиянина Александра Франчетти в Украину. Его арестовывали осенью 2021 года по украинскому запросу.

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Вторжение России в Украину