РФ становить загрозу країні: прем'єр Чехії виступив зі зверненням до громадян

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала звернувся до громадян, в якому заявив про російську загрозу, пов'язану з напруженістю навколо України. За його словами, вторгнення стане проблемою для самої Чехії.

Прем'єр нагадав про трагічні епізоди чеської історії - Мюнхенську змову 1938 року, Ялтинську конференцію в 1945 році, введення радянських танків в 1968 році для придушення "Празької весни".

"З боку Росії повторно проявляються зусилля впливати на політичний устрій і пристрій безпеки в Європі - головне ці зусилля з'являються в її східній частині і в Центральній Європі, а значить і в Чехії. Ми не можемо не бачити в цьому прагнення знову зробити з нашої країни слабку і розділену країну, на яку буде якось впливати Росія",- сказав Фіала.