RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

РФ становить загрозу країні: прем'єр Чехії виступив зі зверненням до громадян

Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала звернувся до громадян, в якому заявив про російську загрозу, пов'язану з напруженістю навколо України. За його словами, вторгнення стане проблемою для самої Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Фіали.

Прем'єр нагадав про трагічні епізоди чеської історії - Мюнхенську змову 1938 року, Ялтинську конференцію в 1945 році, введення радянських танків в 1968 році для придушення "Празької весни".

"З боку Росії повторно проявляються зусилля впливати на політичний устрій і пристрій безпеки в Європі - головне ці зусилля з'являються в її східній частині і в Центральній Європі, а значить і в Чехії. Ми не можемо не бачити в цьому прагнення знову зробити з нашої країни слабку і розділену країну, на яку буде якось впливати Росія",- сказав Фіала.

Нагадаємо, напередодні празький міський суд прийняв рішення про екстрадицію росіянина Олександра Франчетті в Україну. Його заарештовували восени 2021 року за українським запитом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України