Чехия экстрадирует россиянина Франчетти в Украину. Он участвовал в оккупации Крыма

Пражский городской суд принял решение об экстрадиции россиянина Александра Франчетти в Украину. Его арестовывали осенью 2021 года по украинскому запросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД.

Сообщается, что сегодня чешский суд принял окончательное решение о выдаче Франчетти украинским правоохранительным органам.

"Следователи передали все материалы в Офис генерального прокурора для экстрадиции боевика в Украину и привлечения его к ответственности за участие в незаконном вооруженном формировании", - говорится в сообщении.

Российского гражданина Франчетти подозревают в участии в оккупации Крыма в 2014 году.