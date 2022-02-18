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Чехия экстрадирует россиянина Франчетти в Украину. Он участвовал в оккупации Крыма

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Прага, Пятница 18 февраля 2022 22:11
Чехия экстрадирует россиянина Франчетти в Украину. Он участвовал в оккупации Крыма Фото: слева участник оккупации Крыма Александр Франчетти (myrotvorets.center)
Автор: Илона Свиридова

Пражский городской суд принял решение об экстрадиции россиянина Александра Франчетти в Украину. Его арестовывали осенью 2021 года по украинскому запросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД.

Сообщается, что сегодня чешский суд принял окончательное решение о выдаче Франчетти украинским правоохранительным органам.

"Следователи передали все материалы в Офис генерального прокурора для экстрадиции боевика в Украину и привлечения его к ответственности за участие в незаконном вооруженном формировании", - говорится в сообщении.

Российского гражданина Франчетти подозревают в участии в оккупации Крыма в 2014 году.

Напомним, россиянина задержали в сентябре 2021 года в аэропорту Праги. По данным украинского следствия, он был организатором группировки "Северный Ветер", которая отвечала за выявление якобы экстремистских групп, а также за охрану линий электропередач и газопровода на полуострове.

МИД России призывал Чехию отпустить Франчетти и угрожал последствиями в противном случае.

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