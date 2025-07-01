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РФ прагне поневолити весь український народ: ISW попередив про плани Путіна

Вівторок 01 липня 2025 08:50
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РФ прагне поневолити весь український народ: ISW попередив про плани Путіна Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація має більші територіальні амбіції в Україні, ніж Крим та чотири окуповані області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін та його оточення використовують наративи про "Донбас", "Новоросію" та "єдиний народ" для виправдання своїх зазіхань. Це свідчить про те, що Росія має більші територіальні амбіції в Україні.

В ISW звернули увагу, що днями Путін провів нараду щодо соціально-економічного розвитку окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час якої він "часто називав окуповану Україну "Донбасом і Новоросією".

"Речник Кремля Дмитро Пєсков 30 червня відповів на заяву мера Одеси Геннадія Труханова від 27 червня про те, що Одеса не є "російським" містом і має свою власну історію, стверджуючи, що історія Одеси "нерозривно пов’язана" з Росією", - йдеться у матеріалі.

Автори також нагадують, що помічник Путіна Володимир Мединський заявив, що росіяни та українці - це "один народ" з "історичною батьківщиною", і посилався на "давньоруські землі по обидва боки Дніпра, Новоросію та Крим".

"Заяви Путіна, Пєскова та Мединського від 30 червня - це лише останні заяви високопоставлених кремлівських чиновників, які вказують на масштаби територіальних амбіцій Росії. Путін повторив на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЄФ) 20 червня, що вважає російський та український народи "одним народом насправді", - зазначають в ISW.

Аналітики зауважили, що й інші кремлівські чиновники послідовно заявляли, що не вважають Україну незалежною державою з власною історією, ідентичністю та культурою, окремою від Росії.

"Постійна відданість російських чиновників цим наративам демонструє послідовну мету кремля знищити українську державу та поневолити український народ", - резюмують в ISW.

Плани Росії

Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія планує окупувати Одесу. За його словами, після окупації міста в Москві хочуть вийти на кордон з Молдовою та Румунією.

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