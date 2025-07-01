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РФ стремится поработить весь украинский народ: ISW предупредил о планах Путина

Вторник 01 июля 2025 08:50
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РФ стремится поработить весь украинский народ: ISW предупредил о планах Путина Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация имеет большие территориальные амбиции в Украине, чем Крым и четыре оккупированные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Аналитики ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин и его окружение используют нарративы о "Донбассе", "Новороссии" и "едином народе" для оправдания своих посягательств. Это свидетельствует о том, что Россия имеет большие территориальные амбиции в Украине.

В ISW обратили внимание, что на днях Путин провел совещание по социально-экономическому развитию оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, во время которого он "часто называл оккупированную Украину "Донбассом и Новороссией".

"Представитель Кремля Дмитрий Песков 30 июня ответил на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова от 27 июня о том, что Одесса не является "российским" городом и имеет свою собственную историю, утверждая, что история Одессы "неразрывно связана" с Россией", - говорится в материале.

Авторы также напоминают, что помощник Путина Владимир Мединский заявил, что русские и украинцы - это "один народ" с "исторической родиной", и ссылался на "древнерусские земли по обе стороны Днепра, Новороссию и Крым".

"Заявления Путина, Пескова и Мединского от 30 июня - это лишь последние заявления высокопоставленных кремлевских чиновников, которые указывают на масштабы территориальных амбиций России. Путин повторил на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 20 июня, что считает российский и украинский народы "одним народом на самом деле", - отмечают в ISW.

Аналитики отметили, что и другие кремлевские чиновники последовательно заявляли, что не считают Украину независимым государством с собственной историей, идентичностью и культурой, отдельной от России.

"Постоянная преданность российских чиновников этим нарративам демонстрирует последовательную цель кремля уничтожить украинское государство и поработить украинский народ", - резюмируют в ISW.

Планы России

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия планирует оккупировать Одессу. По его словам, после оккупации города в Москве хотят выйти на границу с Молдовой и Румынией.

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