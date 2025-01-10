UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

РФ позбавила маріупольців права отримати житло, яке втрачено внаслідок війни, - ЦНС

Фото: ворог зніс будівлі і зачистив сліди своїх злочинів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кремль затвердив ще одну умову, за якої мешканці тимчасово окупованого Маріуполя можуть отримати компенсацію за знищене Росією житло. Однак насправді запроваджений механізм не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, мова йде про ще один етап інвентаризації зруйнованих багатоквартирних будинків. Однак інвентаризовувати немає чого, оскільки ворог зніс такі об'єкти повністю і зачистив усі сліди своїх злочинів

"Це щонайменше 500 багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні.

Водночас розпіарене росіянами будівництво нового житла яке начебто призначено для маріупольців, окупанти роздають зовсім не місцевим жителям. У більшості випадків їх отримують мігранти з віддалених регіонів РФ та завезені гастарбайтери, зокрема із Східної Азії.

Нагадаємо, що у новорічну ніч Маріуполь залишився без опалення, оскільки ситуація з цим критична. Зокрема, за даними ЦНС, понад 50% котелень в Донецькій області, які росіянам вдалось запустити, вже вийшли з ладу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні