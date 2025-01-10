РФ позбавила маріупольців права отримати житло, яке втрачено внаслідок війни, - ЦНС

Кремль затвердив ще одну умову, за якої мешканці тимчасово окупованого Маріуполя можуть отримати компенсацію за знищене Росією житло. Однак насправді запроваджений механізм не працює.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, мова йде про ще один етап інвентаризації зруйнованих багатоквартирних будинків. Однак інвентаризовувати немає чого, оскільки ворог зніс такі об'єкти повністю і зачистив усі сліди своїх злочинів
"Це щонайменше 500 багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні.
Водночас розпіарене росіянами будівництво нового житла яке начебто призначено для маріупольців, окупанти роздають зовсім не місцевим жителям. У більшості випадків їх отримують мігранти з віддалених регіонів РФ та завезені гастарбайтери, зокрема із Східної Азії.
Нагадаємо, що у новорічну ніч Маріуполь залишився без опалення, оскільки ситуація з цим критична. Зокрема, за даними ЦНС, понад 50% котелень в Донецькій області, які росіянам вдалось запустити, вже вийшли з ладу.
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