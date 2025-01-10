РФ лишила мариупольцев права получить жилье, утраченное в результате войны, - ЦНС

По данным информационного ресурса, речь идет об еще одном этапе инвентаризации разрушенных многоквартирных домов. Однако инвентаризировать нечего, поскольку враг снес такие объекты полностью и зачистил все следы своих преступлений

"Это не менее 500 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

В то же время распиаренное россиянами строительство нового жилья которое якобы предназначено для мариупольцев, оккупанты раздают вовсе не местным жителям. В большинстве случаев их получают мигранты из отдаленных регионов РФ и завезенные гастарбайтеры, в частности из Восточной Азии.