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РФ повторно атакувала одну з ТЕС "Центренерго", триває розбір завалів

Ілюстративне фото: РФ повторно атакувала одну з ТЕС "Центренерго (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська армія повторно завдала удару по одній із теплових електростанцій "Центренерго". Вона була зруйнована під час попередніх атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центренерго" у Facebook.

"Попри те, що станція була повністю знищена раніше, ворог атакував її знову цієї ночі. Постраждалих немає", - сказано у повідомленні.

На місці подій працюють спеціалісти, які почали розбирати завали.

Зазначається, що загальні збитки від попередніх атак вже перевищують 250 мільйонів євро, і ця сума лише зростатиме, оскільки оцінка пошкоджень ще триває.

Нагадаємо, "Центренерго" - це одна з провідних енергетичних компаній України. До її складу належать три теплові електростанції: Зміївська ТЕС, що у Харківській області, Вуглегірська ТЕС, що у Донецькій області та Трипільська ТЕС, що у Київській області.

Нагадаємо, російська армія в ніч на понеділок, 20 січня, запустила по Україні 141 безпілотник різного типу, а також росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області по Сумській області.

За словами президента Володимира Зеленського, минулого тижня, під час російських атак, Повітряні сили знищили понад 30 ракет і 300 БпЛА російських терористів.

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