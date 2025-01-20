РФ повторно атаковала одну из ТЭС "Центрэнерго", продолжается разбор завалов

"Несмотря на то, что станция была полностью уничтожена ранее, враг атаковал ее снова этой ночью. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

На месте событий работают специалисты, которые начали разбирать завалы.

Отмечается, что общие убытки от предыдущих атак уже превышают 250 миллионов евро, и эта сумма будет только расти, поскольку оценка повреждений еще продолжается.

Напомним, "Центрэнерго" - это одна из ведущих энергетических компаний Украины. В ее состав входят три тепловые электростанции: Змиевская ТЭС, что в Харьковской области, Углегорская ТЭС, что в Донецкой области и Трипольская ТЭС, что в Киевской области.

Напомним, российская армия в ночь на понедельник, 20 января, запустила по Украине 141 беспилотник различного типа, а также россияне применили баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области по Сумской области.

По словам президента Владимира Зеленского, на прошлой неделе, во время российских атак, Воздушные силы уничтожили более 30 ракет и 300 БпЛА российских террористов.