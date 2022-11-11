В ДТЕК заявили, що допоможуть відновити електропостачання в звільненому Херсоні

Компанія ДТЕК готова направити звільнену від окупантів Херсонську область додаткові аварійно-відновлювані бригади з усією необхідною спецтехнікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Компанія готова направити в регіон додаткові аварійно-відновлювані бригади з усією необхідною спецтехнікою, аби якомога скоріше відновити електромережі на деокупованих територіях", - повідомили в ДТЕК.

В компанії зазначили, що енергетики працюють над відновленням зруйнованої окупантами енергетичної інфраструктури в режимі 24/7.

Від початку повномасштабного вторгнення спеціалісти ДТЕК повернули світло для понад 5,5 млн споживачів.