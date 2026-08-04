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Морозиво "Ласунка" може зникнути з магазинів, РФ розбомбила склади

12:08 04.08.2026 Вт
1 хв
Компанія втратила всю продукцію
aimg Юлія Капітонова
Фото: Росія продовжує знищувати український бізнес (MNSDNE)

3 серпня український виробник морозива "Ласунка" втратив увесь складський комплекс у Дніпрі внаслідок російського удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Ласунка".

"На жаль, вчорашній день став важким випробуванням для нашої родини "Ласунка"... Унаслідок ворожої атаки було знищено наш складський комплекс", - офіційно підтвердили в компанії.

Окрім того, зазначається, що під час пожежі повністю згоріла продукція, яку готували до відправки в магазини по всій Україні.

На тлі останніх подій компанія перепросила покупців і партнерів, а також попередила, що найближчим часом морозива "Ласунка" може не бути на полицях магазинів.

"Ворог може знищити майно чи стіни, проте йому ніколи не знищити нашу стійкість та вашу довіру до нас!", - наголосили в компанії.

До речі, нещодавно "Нафтогаз" уперше назвав кількість зруйнованих АЗК внаслідок атак РФ.

Як виявилося ворог умисно повторно атакує українські автозаправні комплекси, які вдалося відновити.

Окрім того, стало відомо, що 4 серпня Росія завдала удару ракетами по людному місцю біля Одеси.

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