Морозиво "Ласунка" може зникнути з магазинів, РФ розбомбила склади

"На жаль, вчорашній день став важким випробуванням для нашої родини "Ласунка"... Унаслідок ворожої атаки було знищено наш складський комплекс", - офіційно підтвердили в компанії.

Окрім того, зазначається, що під час пожежі повністю згоріла продукція, яку готували до відправки в магазини по всій Україні.

На тлі останніх подій компанія перепросила покупців і партнерів, а також попередила, що найближчим часом морозива "Ласунка" може не бути на полицях магазинів.

"Ворог може знищити майно чи стіни, проте йому ніколи не знищити нашу стійкість та вашу довіру до нас!", - наголосили в компанії.