Мороженое "Ласунка" может исчезнуть из магазинов, РФ разбомбила склады

3 августа украинский производитель мороженого "Ласунка" потерял весь складской комплекс в Днепре в результате российского удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Ласунка".
"К сожалению, вчерашний день стал тяжелым испытанием для нашей семьи "Ласунка"... В результате вражеской атаки был уничтожен наш складской комплекс", - официально подтвердили в компании.
Кроме того, указано, что при пожаре полностью сгорела продукция, которую готовили к отправке в магазины по всей Украине.
На фоне последних событий компания извинилась перед покупателями и партнерами, а также предупредила, что в ближайшее время мороженого "Ласунка" может не быть на полках магазинов.
"Враг может уничтожить имущество или стены, однако ему никогда не уничтожить нашу стойкость и ваше доверие к нам!", - отметили в компании.
Кстати, недавно "Нафтогаз" впервые назвал количество разрушенных АЗК в результате атак РФ.
Как оказалось, враг намеренно повторно атакует украинские автозаправочные комплексы, которые удалось восстановить.
Кроме того, стало известно, что 4 августа Россия нанесла удар ракетами по людному месту возле Одессы.