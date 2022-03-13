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РФ витратила за два тижні війни річний пенсійний бюджет, - Bloomberg

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Неділя 13 березня 2022 00:44
РФ витратила за два тижні війни річний пенсійний бюджет, - Bloomberg Фото: війна проти України валить російську економіку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Економіка Росії за два тижні війни проти України та під впливом міжнародних санкцій отримала сильний удар - з річного ВВП країни пішло 30 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В аналітичному матеріалі зазначається, що така сума достатня для фінансового забезпечення всіх пенсіонерів у РФ протягом року. Такі дані засновані на поточному курсі валют.

Раніше в прогнозі Bloomberg Economics говорилося, що падіння річного ВВП Росії досягне 9% протягом 2022 року.

Раніше повідомлялося, що в Росії, яка стала найбільш підсанкційною країною в світі через війну проти України, вже 100 тисяч росіян втратили роботу.

Нагадаємо, перед цим глава МЗС України Дмитро Кулеба порівняв російську економіку з танком без солярки.

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