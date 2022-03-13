РФ витратила за два тижні війни річний пенсійний бюджет, - Bloomberg
Економіка Росії за два тижні війни проти України та під впливом міжнародних санкцій отримала сильний удар - з річного ВВП країни пішло 30 мільярдів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
В аналітичному матеріалі зазначається, що така сума достатня для фінансового забезпечення всіх пенсіонерів у РФ протягом року. Такі дані засновані на поточному курсі валют.
Раніше в прогнозі Bloomberg Economics говорилося, що падіння річного ВВП Росії досягне 9% протягом 2022 року.
Раніше повідомлялося, що в Росії, яка стала найбільш підсанкційною країною в світі через війну проти України, вже 100 тисяч росіян втратили роботу.
Нагадаємо, перед цим глава МЗС України Дмитро Кулеба порівняв російську економіку з танком без солярки.
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