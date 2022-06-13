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РФ потеряла десятки военных, скопление техники и склад боеприпасов на юге Украины

Фото: РФ потеряла десятки военных, скопление техники и склад боеприпасов на юге Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На юге за сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 22 российских захватчика и склад боеприпасов. Противник продолжает обустройство и укрепление рубежей обороны, активных наступательных действий не ведет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В частности, противостояние преимущественно происходит на уровне артиллерийских дуэлей. Причем, задействована тяжелая ствольная и реактивная артиллерия.

Кроме того, по пригороду Николаева враг продолжает обстрелы 152-х миллиметровым калибром. Разрушая здания, разрывая поля, враг продолжает давить на Николаевскую область, создавая впечатление своего присутствия, чтобы скрыть существенные уступки по территории области.

"Зато с нашей стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток парой вертолетов, парой штурмовиков и истребителем было нанесено 3 мощных удара по вражеским позициям", - сказано в сообщении.

В связи с этим подчеркивается, что попали в скопление противника и склад боеприпасов.

"Подтвержденные потери противника составляют 22 росіян, 3 танка Т-62, 2 БМП и 3 единицы автомобильной техники", - отмечается в сообщении.

Напомним, за сутки украинские военные уничтожили склад боеприпасов и 18 российских захватчиков на востоке.

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