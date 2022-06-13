РФ потеряла десятки военных, скопление техники и склад боеприпасов на юге Украины

В частности, противостояние преимущественно происходит на уровне артиллерийских дуэлей. Причем, задействована тяжелая ствольная и реактивная артиллерия.

Кроме того, по пригороду Николаева враг продолжает обстрелы 152-х миллиметровым калибром. Разрушая здания, разрывая поля, враг продолжает давить на Николаевскую область, создавая впечатление своего присутствия, чтобы скрыть существенные уступки по территории области.

"Зато с нашей стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток парой вертолетов, парой штурмовиков и истребителем было нанесено 3 мощных удара по вражеским позициям", - сказано в сообщении.

В связи с этим подчеркивается, что попали в скопление противника и склад боеприпасов.

"Подтвержденные потери противника составляют 22 росіян, 3 танка Т-62, 2 БМП и 3 единицы автомобильной техники", - отмечается в сообщении.

Напомним, за сутки украинские военные уничтожили склад боеприпасов и 18 российских захватчиков на востоке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.